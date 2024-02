Man kann fast die Uhr danach stellen. Wie zu Weihnachten beginnt rund um Neustadt irgendwann das große Kribbeln. Aber eben nicht mit Blick auf Heiligabend, vielmehr heißt es an der Weinstraße zum Jahresbeginn „Alle Jahre wieder ...“ Denn kaum ist der Februar da und die Tage werden so langsam wieder etwas länger und heller, da bricht das Mandelblütenfieber aus.

Nun ist die Mandelblüte keine Sensation an sich, sondern lediglich eine klare Abfolge der Natur. Trotzdem: Die schönen Farben tun nach dem grauen Winter gut, und die Aussicht aufs Frühjahr und damit Wärme sowie Weinfeste lockt. Die Stadt spielt die Karte und bewirbt die Mandelwochen. Zum Erlebnissonntag Ende März gibt es einen Fotowettbewerb – natürlich mit Mandelblütenmotiv. Wäre da noch als Höhepunkt das Gimmeldinger Mandelblütenfes. Da heißt es Abwarten – da ist die Stadt bei der Terminfindung eben von der Natur abhängig.

Unabhängig davon gehen die Neustadter schon gerne auf die Pirsch. Diese Woche war Reinhard Kermann der erste Leser, der uns ein Mandelblütenfoto geschickt hat. Stolz schreibt er: „Endlich: die ersten Blüten an einem Davidsmandelbaum des Gimmeldinger Mandel-Lehrpfads.“ Wenn das mal keine schönen Aussichten sind.

Wir sind uns sicher, bald werden wir noch mehr rosa Motive bekommen. Ist doch auch schön so. Weihnachten sorgt schließlich auch jedes Jahr für große Augen und viel Vorfreude – obwohl da am Termin ja nie gerüttelt wird. Da sind die Neustadter Touristiker cleverer. Sie setzen aufs Motto „Alle Jahre wieder ...“ lassen wir uns bei den Details überraschen. In diesem Sinn: Viel Spaß bei der Mandelblüte 2024 – egal ob beim Spaziergang oder bei der Vorfreude auf den Gimmeldinger Festtrubel.