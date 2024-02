Am 24. März feiert Neustadt rund um die Mandelblüte und das Mandelblütenfest in Gimmeldingen den ersten Erlebnissonntag in diesem Jahr. Die Geschäfte öffnen zum verkaufsoffenen Sonntag, außerdem ist ein Frühlingsmarkt geplant. Für die Werbekampagne zum Erlebnissonntag sucht die Stadt nun ein Mandelblüten-Motiv, das für die Gestaltung der Veranstaltungsplakate und des Veranstaltungsflyers verwendet wird. Wer an der Aktion teilnehmen möchte, kann seine Aufnahme per E-Mail an stadtmarketing@neustadt.eu. Einsendeschluss ist der 9. Februar. Eine Jury prüft alle Einsendungen und wählt das passende Motiv für die Werbekampagne aus.