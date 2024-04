Der Ortsverein der Grünen ruft die Bürger von Lambrecht für Donnerstagabend zu einer Mahnwache auf. Anlass ist eine Versammlung der AfD in der Stadt. Deren Landesvorsitzender Jan Bollinger kommt am Abend zu einem Bürgerstammtisch nach Lambrecht, wie die Partei auf ihrer Facebook-Seite ankündigt. Bündnis 90/Die Grünen und „engagierte Bürgerinnen und Bürger“ aus Lambrecht laden deshalb für Donnerstag, 25. April, zur Mahnwache ein. „Sie steht im Zeichen der Solidarität für Vielfalt und gegen jegliche Form von rassistischer und rechtsextremer Hetze“, teilen die Grünen mit. Beginn ist um 18 Uhr auf dem Herzog-Otto-Platz in Lambrecht. „Die Veranstaltung der AfD, die für den gleichen Tag geplant ist, wird von vielen in der Gemeinde als Versuch gesehen, Spaltung und Hass zu schüren. In einer Zeit, in der unsere Gesellschaft mehr Zusammenhalt und Respekt braucht, ist es wichtig, ein Zeichen zu setzen und zu zeigen, dass Lambrecht für Toleranz, Offenheit und Vielfalt steht“, heißt es in der Mitteilung der Grünen.