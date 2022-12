Der Verkauf der 15. Auflage des vom Rotary Club Neustadt herausgegebenen Adventskalenders hat 2022 einen Reinerlös von 15.000 Euro erbracht. Die Spende wurde nach Angaben von Rotary am Mittwoch an die Tafel in Neustadt übergeben, um deren Arbeit zu unterstützen. Der vom Rotary Club initiierte und in Zusammenarbeit mit der Willkomm-Gemeinschaft herausgegebene Neustadter Adventskalender war bereits Mitte November ausverkauft. Der Kalender, der jährlich durch regionale Künstler honorarfrei gestaltet wird und für den Neustadter Einzelhändler und Gewerbetreibende der Interessensvertretung Willkomm-Gemeinschaft kostenlos Preise zur Verfügung stellen, hat seit 2008 einen Erlös von 200.000 Euro erzielt. Das Geld wird jedes Jahr an soziale Projekte gespendet.