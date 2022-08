Am frühen Sonntagnachmittag ist der Löschzug Lachen-Speyerdorf zu einem Fahrzeugbrand auf der Autobahn 65 alarmiert worden. Zwischen der Ausfahrt Neustadt-Süd und der Ausfahrt Edenkoben in Fahrtrichtung Karlsruhe brannte laut Angaben der Feuerwehr gegen 14 Uhr an einem Wohnmobil ein Kabel im Sicherungskasten hinter dem Handschuhfach. Die Fahrerin stellte ihr Fahrzeug ab und wählte den Notruf. Sie löschte den Brand und verhinderte somit Schlimmeres. Die eintreffenden Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle und mussten nicht weiter eingreifen. Verletzt wurde niemand.

Keine Stunde danach wurde die Feuerwehr erneut auf die A65 gerufen – wieder wegen eines Wohnmobils, diesmal in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Kurz vor der Auffahrt der B271 war ein mit zwei Erwachsenen und zwei Kleinkindern besetztes Wohnmobil umgekippt. Laut Augenzeugen war das Fahrzeug ins Schlingern geraten, auf die Fahrerseite gekippt und in den Straßengraben gerutscht. Ersthelfer kümmerten sich um die Insassen und halfen ihnen über das Heckfenster ins Freie. Alle vier kamen nach der Erstversorgung durch die Leitende Notärztin in Krankenhäuser. Die Autobahn musste komplett gesperrt werden. Es gab einen Rückstau bis etwa Neustadt-Nord. Nach ersten Erkenntnissen führte ein defekter Reifen an der Hinterachse zu dem Unfall.