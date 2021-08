Die Stadt Neustadt hat seit Beginn der Corona-Pandemie rund 30.000 Euro Bußgelder eingenommen – vor allem wegen Verstößen gegen Corona-Regeln. Wurden anfangs vor allem Kontaktverbote nicht eingehalten, liegen die Vergehen mittlerweile woanders.

Zu den nackten Zahlen: Stand Mittwochmittag hat das Neustadter Ordnungsamt bislang 322 Ordnungswidrigkeitsverfahren eröffnet, von denen 133 noch nicht abgeschlossen sind. In 20 Fällen wurden Verwarnungsgelder bis zu 55 Euro auferlegt, Bußgeldbescheide wurden 135 erlassen. 30 Verfahren wurden wieder eingestellt, vier an andere Behörden weitergeleitet, weil sie außerhalb der Neustadter Gemarkung liegen. „Aber diese Zahlen sind eine Momentaufnahme, täglich kommen neue hinzu“, berichtet Alf Bettinger, Leiter des Neustadter Ordnungsamts.

Während das öffentliche Leben so gut wie ganz heruntergefahren war, waren laut Bettinger 80 Prozent der Verstöße jene gegen das Kontaktverbot. Vor allem in der Zeit, als sich nur zwei Personen aus zwei unterschiedlichen Haushalten treffen durften. „Haben die Vollzugsbeamten mehrere Menschen zum Beispiel in einem Café erwischt, haben sie den Laden nicht aufgemischt, wie wir uns schon nachsagen lassen mussten“, betont der Ordnungsamtschef. Vielmehr hätten sich die Amtsmitarbeiter zunächst an den jeweiligen Wirt gewandt. Alle Sachverhalte – das sind auch welche, die die Polizei aufgenommen hat – würden grundsätzlich an die Bußgeldstelle weitergeleitet. Gegebenenfalls werde dann ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eröffnet.

Bürger hinterfragen immer öfter Regeln

Die restlichen 20 Prozent der Verstöße verortet das Ordnungsamt im gewerblichen Bereich, also im Handel, in der Gastronomie oder bei Dienstleistern, so Bettinger. Da hätten die Vollzugsbeamten bislang vor allem mit gar nicht oder fehlerhaft erfassten Kontaktdaten zu tun gehabt.

Aber das Ganze wandelt sich. So verzeichnet die Stadt mittlerweile weniger Verstöße gegen das Kontaktverbot, was in der Natur der Sache liegt, da sich wieder bis zu zehn Personen unter der Einhaltung der Abstandsregeln im öffentlichen Raum treffen dürfen. Was zunimmt, so Bettinger, sind Verstöße gegen die Maskenpflicht. „Das geht einher mit der sinkenden Akzeptanz und dem Verständnis für die Corona-Regeln. Die Leute sind nicht mehr ganz so einsichtig wie zu Beginn der Pandemie und hinterfragen, warum sie überhaupt noch eine Maske tragen sollen.“ Dabei sei in mehreren Untersuchungen belegt worden, dass Mund-Nasen-Bedeckungen vor einer Infektion schützen können, nach dem Motto „Ich schütze dich, du schützt mich“.

Bürger beschweren sich über andere

Zugenommen haben auch die Meldungen von Bürgern. „Sonst beschwert sich jemand, wenn ein Fahrzeuganhänger zu lange auf einem öffentlichen Parkplatz steht, jetzt eben verstärkt über Verstöße gegen die Corona-Regeln“, sagt Bettinger. Er hält das für eine normale Entwicklung: „Wenn es um existenzielle Dinge wie die Gesundheit der Menschen geht, kann ich schon verstehen, dass es mehr besorgte Bürger gibt.“

„Wir sind schon noch unterwegs“, betont Bettinger und meint damit, dass das Ordnungsamt auch weiter kontrolliert, ob die Corona-Regeln eingehalten werden. Häufiger unterwegs sind die Vollzugsbeamten auch in Sachen Wohnmobile. Denn weil viele nicht ins Ausland verreisen wollen oder können, wählen sie Ziele in der deutschen Heimat. Doch selbst in „normalen“ Zeiten gilt im Biosphärenreservat Pfälzerwald ein Übernachtungsverbot auf nicht gekennzeichneten Flächen. „Normalerweise sind diese Fälle verschwindend gering, aber während jetzt fällt es besonders auf, vor allem auf der Parkfläche am Hahnenschritt, im Feld nahe der Andergasse oder im öffentlichen Verkehrsraum.“

Mehr Personal im Ordnungsamt

Doch die Stadt zeigt sich laut Bettinger auch hin und wieder kulant: „Wenn ein Bürger einsichtig ist und versichert, dass er nicht mehr gegen die Regeln verstoßen wird, drücken wir auch mal ein Auge zu und kommen ihm finanziell entgegen. Beim zweiten Mal kennen wir dann aber kein Pardon mehr.“ Als Grundlage gelte immer noch der Bußgeldkatalog der sechsten Corona-Bekämpfungsverordnung, der immer wieder auf die aktuellen Vorgaben angepasst werden müsse.

Kein Fall sei wie der andere, das gelte auch und gerade in Zeiten von Corona, so der Ordnungsamtsleiter: „Die Sachverhalte sind schon komplexer als Parkverbotsvergehen.“ Komplexer bedeutet aufwendiger, bedeutet zeitintensiver. Zwischenzeitlich wurde deshalb mehr Personal auf der Bußgeldstelle abgestellt: Drei Monate lang hat laut Bettinger ein Auszubildender dort ausgeholfen, einen Monat lang eine Kraft aus der Umweltabteilung sowie ein Vollzugsdienst-Mitarbeiter. Was nicht in die Zuständigkeit der Stadt fällt, sind übrigens Verstöße gegen die Quarantäneauflagen. „Die werden unter Umständen strafrechtlich verfolgt“, erklärt Alf Bettinger.

Zur Sache: Corona-Bußgelder

Rund 30.000 Euro Bußgelder sind zuletzt in die Stadtkasse geflossen – der Großteil ist laut Ordnungsamtsleiter Alf Bettinger auf Verstöße gegen die Corona-Bekämpfungsordnung zurückzuführen. Nicht darin berücksichtigt sind die üblichen Strafzettel, die laufen separat, so Bettinger.

Das Ordnungsamt orientiert sich bezüglich der Bußgeldhöhe an einem Katalog der sechsten Corona-Verordnung vom 8. Mai – zumindest weitgehend. Denn mittlerweile ist die zehnte Verordnung in Kraft. „Es läuft eine Anfrage beim Land, ob und wann der Bußgeldkatalog aktualisiert wird“, berichtet der Ordnungsamtschef. Denn vieles, was in der sechsten Verordnung noch als Verstoß gilt, ist aufgrund der Lockerungen längst keiner mehr.

Angepasste Beträge

„Wenn sich nach dem heutigen Stand aber mehr als zehn Personen im öffentlichen Raum treffen und wir das mitbekommen, dann ist das ebenso ein Verstoß wie damals, als sich lediglich Menschen aus zwei verschiedenen Haushalten treffen durften“, nennt Bettinger als Beispiel.

Eines der häufigsten Vergehen im Raum Neustadt ist mittlerweile der Verzicht auf einen Mund-Nasen-Schutz, wo eigentlich einer getragen werden muss, etwa beim Einkaufen. Wer sich dabei erwischen lässt, zahlt nach wie vor zehn Euro. Wer vorsätzlich und wiederholt gegen die Corona-Regeln verstößt, muss das Doppelte dessen zahlen, was das Land als Regelsatz angesetzt hat.