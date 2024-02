In Neustadt hat der Umbau weiterer Bushaltestellen begonnen.

Laut Stadtverwaltung sollen sie an weiteren 15 Standorten barrierefrei werden. Im Gange sind die Arbeiten am Ärztezentrum in der Europastraße (unser Foto), wo die Linie 511 verkehrt. In der kommenden Woche wird auch die Haltestelle Pfalzgrafenstraße zur Baustelle (Linien 500 und 501). Gebaut wird den Angaben zufolge jeweils rund ein bis zwei Wochen. Während dieser Zeit werden in unmittelbarer Nähe Ersatzhaltestellen eingerichtet. Das Land Rheinland-Pfalz hatte im vergangenen Jahr einen Bewilligungsbescheid in Höhe von 391.000 Euro überreicht, insgesamt liegen die Kosten bei geschätzten 513.000 Euro.

Zum Ausbau vorgesehen sind außerdem folgende Haltestellen (beide Fahrtrichtungen): Dorfplatz/Zentrum und Ortseingang in Duttweiler (Linien 507/574), Duttweiler Straße in Geinsheim (Linien 507/574), Linde und Ritterbüschel in Lachen-Speyerdorf (Linien 507/510/574). Als Haltestellen in nur einer Fahrtrichtung kommen hinzu: Bayernplatz in Neustadt (Linie 511) und Schillerstraße in Neustadt (Linien 500/501).