Mit einem spitzen Gegenstand sind am Dienstagnachmittag in der Kurt-Schumacher-Straße in Neustadt mindestens 14 Autos beschädigt worden. Laut Polizei sind die Taten zwischen 14 und 17.30 Uhr passiert. Den Gesamtschaden an den in Branchweiler geparkten Autos beziffert die Polizei auf rund 14.000 Euro. Laut Polizei kann der Schaden aber noch höher werden, wenn sich Besitzer weiterer Fahrzeuge melden, die dort geparkt waren und an denen ebenfalls noch Schäden entdeckt werden. Die Polizei bittet Geschädigte sowie mögliche Zeugen, sich unter Telefon 06321 8540 bei der Inspektion zu melden.