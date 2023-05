Eine erfahrene Spielerinnen feiert ihr Comeback im Team des Frauen-Fußball-Regionalligisten 1. FFC Niederkirchen. Eine Niederlage im Kellerduell verhindert aber auch sie nicht.

Annika Fend fehlte zwar am Sonntagnachmittag im Kader des Frauenfußball-Regionalligisten 1. FFC Niederkirchen. Aber dafür wirkte mit der tunesischen Nationalspielerin Jasmina Barhoumi die zweite Spielerin, die den FFC nach der vergangenen Saison verlassen hatte, um in den USA ein Studium aufzunehmen, mit. Wie Fend verbringt auch sie ihre Semesterferien in ihrer deutschen Heimat. Während Fend in den vergangenen beiden Auswärtsspielen in Montabaur und Bardenbach jeweils während der gesamten Spielzeit auf dem Platz gestanden hatte, musste Barhoumi erst einmal von der Bank aus das Geschehen verfolgen. Lange musste sie aber nicht warten, bis sie im Kellerduell mit dem VfR Wormatia Worms zu ihrem Comeback kam. In der 27. Minute wurde sie für Mara Klohr eingewechselt.

Spiel ohne Karten

Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die Niederkirchenerinnen nach einem Wormatia-Gegentreffer von Franziska Lovecchio (28.) bereits mit 0:1 in Rückstand. Dabei blieb es dann auch bis zum Halbzeitpfiff von Schiedsrichter Julian Wagner vom FSV Offenbach, der in dieser Begegnung ohne Karten auskam.

In der Schlussphase kamen die Gäste noch zu einem deutlichen Sieg. Eileen Scholdhorn baute die Wormser Führung zunächst auf 2:0 aus (72.). In der letzten Minute stellte Leonie Reiter den 3:0-Endstand her.

Noch zwei Heimspiele

Auch an beiden letzten Spieltagen dieser Saison stehen für den FFC Niederkirchen noch Heimspiele auf dem Programm. Am kommenden Sonntag gastiert der Tabellenneunte TuS Wörrstadt, eine Woche später der Rangsiebte 1. FC Riegelsberg in Niederkirchen. Anstoß ist jeweils um 14 Uhr. Aufgrund von sechs Punkten Rückstand zu den weiterhin den drittletzten Tabellenplatz belegenden Wormserinnen dürften aber zwei Siege in diesen Begegnungen für die Niederkirchenerinnen im Abstiegskampf nichts mehr bewirken. Mit lediglich neun Punkten belegen sie den vorletzten Tabellenplatz.