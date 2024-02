Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zweimal führen die Frauen des 1. FFC Niederkirchen in der ersten Verbandspokalrunde gegen den SV Obersülzen. Schließlich wird die Partie in der Verlängerung entschieden.

In den vergangenen Jahren erhielt der 1. FFC Niederkirchen in der ersten Runde um den Frauenfußball-Verbandspokal Südwest als Regionalligist immer ein Freilos. Nach dem Abstieg in die