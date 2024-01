Der bei der vergangenen Mitgliederversammlung des 1. FC 08 Haßloch am 21. Dezember 2023 gefasste Beschluss, das Thema „Umwandlung des Hart- in einen Naturrasenplatz“ im Januar in einer nur dazu einzuberufenden außerordentlichen Versammlung zu behandeln und erst dann darüber zu entscheiden, werde laut des 08-Vorsitzenden Jürgen Hurrle nicht umgesetzt.

„Bei einer Sondersitzung des Vorstandes ist entschieden worden, die Frage der Finanzierung zu vertagen“, informierte er. Das Projekt solle aus finanziellen Gründen erst 2025, eventuell sogar erst 2026, umgesetzt werden. Dies entspreche auch dem ursprünglichen an das Land Rheinland-Pfalz bezüglich der Zuschüsse aus dem „Goldenen Plan“ gestellten Antrag.

Wiedervorlage im Sommer

Dies sei auch mit der Kreisverwaltung Bad Dürkheim abgestimmt worden. Auch mit der Gemeindeverwaltung Haßloch als Zuschussgeber habe man sich verständigt. Durch die Verschiebung des Projekts liege keine Eilbedürftigkeit mehr vor, weshalb es nun in der im Sommer dieses Jahres vorgesehenen Mitgliederversammlung auf die Tagesordnung komme.

Die beiden stellvertretenden Vorsitzenden Michael Deigentasch und Frank Weinerth seien für die Umsetzung zuständig.