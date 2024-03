In der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“ wurde am Mittwochabend auch über einen Fall aus Neustadt berichtet. Es ging um einen Überfall auf eine Spielhalle Anfang September 2022 in der Pfarrgasse mitten in der Altstadt.

„Wir hatten direkt im Studio mehrere Anrufe, es haben sich aber auch danach noch Bürger auf der Dienststelle gemeldet“, teilt eine Sprecherin der Kriminalpolizei am Donnerstag auf Anfrage zur Resonanz mit. Sie ergänzt: „Wir haben dadurch mehrere Hinweise bekommen, denen wir jetzt nachgehen werden.“ Inzwischen wurde auch eine Belohnung in Höhe von 3000 Euro ausgesetzt, da die Ermittler noch keine Spur von den Tätern haben.

Unmittelbar nach der Tat, die in der Nacht zum 2. September 2022 kurz vor 2 Uhr passierte, hatte die Polizei nur recht kompakt von einem Raub berichtet, bei dem ein Angestellter mit einer Schusswaffe bedroht wurde. Im „Aktenzeichen XY-Beitrag“ sowie in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Frankenthal und Neustadter Polizeidirektion vom Donnerstag wird die Tat nun viel detaillierter beschrieben. Die beiden Täter sind zwischen 1,70 und 1,85 Meter groß. Sie waren dunkel gekleidet und maskiert. Einer sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent.

Über 5000 Euro erbeutet

Laut der Mitteilung vom Donnerstag hielt einer der Täter dem Betreiber der Spielhalle beim Verlassen des Lokals eine Pistole an den Hinterkopf, drängte ihn so zurück zum Tresen und forderte ihn auf, die Kameraufzeichnung zu beenden. Danach betrat der zweite Täter die Spielhalle. Dieser flexte direkt den Automaten auf, der Schlüssel für verschiedene Automaten enthielt. Die Täter erbeuteten insgesamt 5547 Euro und verstauten das Geld in einem Rucksack. Zudem stahlen sie 300 Euro in Scheinen aus der Kasse. Die Tat dauerte knapp eine halbe Stunde.

Laut Informationen bei „Aktenzeichen XY“ wussten die Täter, wo die Schlüssel für die Automaten deponiert wurden, denn wenige Tage zuvor habe die turnusgemäße Geldleerung der Glücksspielautomaten stattgefunden. Dabei seien offenbar die Abläufe beobachtet worden. Hinweise von Zeugen an die Kripo unter Telefon 06321 854-4545 oder per E-Mail an kineustadt@polizei-rlp.de.