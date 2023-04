„Wein und Brücke“ bei den Brückenhäusern in Bad Kreuznach geht in die nächste Runde. Die ersten Winzer schenken am Freitag und Samstag, 14. und 15. April, aus.

Von Arno Mohr

Vor rund drei Jahren ging es los mit „Wein und Brücke“: Jeweils freitags und samstags von Mitte April bis Ende August bieten wechselnde Winzer aus der Region auf der Alten Nahebrücke vor den mittelalterlichen Brückenhäusern ihre Produkte an. Nach Angaben von Weinland-Nahe-Geschäftsführerin Victoria Krings sind insgesamt mehr als 15 Winzer vertreten.

Ziel ist jedoch nicht nur, den Nahewein zu bewerben. Auch die Brückenhäuser – ein Wahrzeichen der Kurstadt – werden in den Mittelpunkt gerückt. „Wein und Brücke“ ist eine Kooperation von Weinland Nahe und dem Verein zur Erhaltung der Kreuznacher Brückenhäuser.

Die Winzer schenken gegenüber dem Brückenhaus Mannheimer Straße 94 jeweils freitags von 16 Uhr bis 20 Uhr und samstags von 12 Uhr bis 17 Uhr aus. Bei passender Witterung kann an beiden Tagen die Ausschankzeit bis 22 Uhr verlängert werden. In unregelmäßigen Abständen wird das Angebot musikalisch oder mit künstlerischen Beiträgen ergänzt.