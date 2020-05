Nach mehrwöchiger Corona-Pause öffnet das Museum Goldener Engel in Baumholder am Sonntag, 7. Juni, wieder seine Porten. Ein umfangreiches Hygienekonzept gewährleiste, dass Besucher sich nicht in die Quere kommen, informiert die Touristinfo.

Neben dem Museum sei auch die Touristen-Information der Verbandsgemeinde und die Bibliothek geöffnet. Jeweils zwölf Besucher könnten sich gleichzeitig im Regionalmuseum Goldener Engel aufhalten. Während des Besuches sei das Tragen einer Mund-Nasen-Maske notwendig und der Mindestabstand von 1,50 Meter müsse eingehalten werden. Nicht angeboten werden könnten aktuell Gruppenführungen.

Info

Ab dem 7. Juni ist jeweils am ersten und dritten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr sowie dienstags bis donnerstags von 10 bis 12 Uhr und mittwochs von 17 bis 19 Uhr geöffnet.