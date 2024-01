BAUMHOLDER/REHWEILER. Jae J. Kim, Stellvertretender Garnisonsmanager der Militärgemeinde Baumholder, ist der „WiR!-Award“ für sein Engagement zur Festigung der deutsch-amerikanischen Beziehungen verliehen worden. Im Beisein von Innenminister Michael Ebling (SPD) und Oberst Reid Furman nahm John Constance von der Atlantischen Akademie die Ehrung am Montag in Baumholder vor.

Der Auszeichnung wird einmal jährlich im Rahmen des Programms „Willkommen in Rheinland-Pfalz! – Unsere Nachbarn aus Amerika“ an einen Vertreter der US-Streitkräfte verliehen, der sich in besonderem Maße für die transatlantische Partnerschaft eingesetzt hat.

Das „WiR!“-Programm wird im Auftrag des Mainzer Innenministeriums von der Atlantischen Akademie in Kaiserslautern koordiniert. Bisher wurde die Auszeichnung an Oberstabsfeldwebel Donald Brett Waterhouse, Oberst Robert Thompson und Generalmajor Randall Reed verliehen.

Der 59-jährige Garnisons-Manager kam Ende 2020 nach Deutschland, zuvor war er im US-amerikanischen Verteidigungsministerium in Washington tätig. Kim sei das „Gesicht der Garnison“, lobte Constance in seiner Laudatio. Viele Angebote und Kontakte, wie das deutsch-amerikanische Oktoberfest, binationale Stammtische oder Sightseeing-Touren für neue Garnisonsmitglieder gingen auf seine Initiative zurück. Er repräsentiere die Militärgemeinde in Baumholder und in der Region, fügte Constance hinzu.

Kim wohnt seit März 2021 in Rehweiler. Regelmäßig nehme er an einer Laufgruppe in Glan-Münchweiler teil, sagte er der RHEINPFALZ. Seine Söhne spielten dort Tennis. Während die Stimmung am Standort Baumholder vor einigen Jahren noch gedämpft gewesen sei, zeichne sich derzeit eine rosige Zukunft für die Militärgemeinde ab, ergänzte Kim.