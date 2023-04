Ein Mann und eine Frau aus dem Kreis Bad Kreuznach sitzen in U-Haft, weil sie mit harten Drogen handeln sollen.

Nach einer sogenannten Beschaffungsfahrt aus den Niederlanden wurden am Mittwochabend eine 22-Jährige und ein 38-Jähriger in Dörrebach im Landkreis Bad Kreuznach von der Polizei angehalten und festgenommen. Die beiden, die in der Verbandsgemeinde Langenlonsheim-Stromberg wohnen, hatten laut einer Polizeimitteilung „eine nicht geringe Menge“ Heroin dabei. Sie werden verdächtigt, damit zu handeln.

Beide kamen am Donnerstag in Untersuchungshaft, so die Polizei weiter.