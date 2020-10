Eine Mitarbeiterin der „Rockbar“ in Baumholder in der Bahnhofstraße ist positiv auf Corona getestet worden. Nach Angaben des Kreises Birkenfeld ist die Kontaktdatenerfassung lückenhaft und entspricht nicht der gültigen Corona-Bekämpfungsverordnung. Daher appelliert das Gesundheitsamt an alle Gäste, die das Lokal seit dem 2. Oktober besuchten, sich dringend beim Gesundheitsamt Idar-Oberstein zu melden. Unterdessen hat sich die Corona-Lage im Kreis Birkenfeld verschärft. Vier weitere Infizierte kamen hinzu, so dass die Gesamtzahl der positiv getesteten Personen auf 143 stieg. Damit hat sich die Sieben-Tage-Inzidenz auf 17,5 erhöht.

Von den bisherigen Fällen lassen sich 61 der Stadt Idar-Oberstein, 39 der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen, 22 der VG Baumholder und 21 der VG Birkenfeld zuordnen. Jeweils einen Verdachtsfall melden die Krankenhäuser Idar-Oberstein und Birkenfeld.

Das Gesundheitsamt bittet mögliche Kontaktpersonen, Name, Adresse und Telefonnummer sowie das Datum des letzten Besuchs der „Rockbar“ in Baumholder per E-Mail an corona@landkreis-birkenfeld.de zu übermitteln.