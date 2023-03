Es ist verhalten gestartet, doch es wird offenbar immer besser angenommen: Die Einnahmen aus dem Fahrradparkhaus übersteigen die Kosten, teilt die Stadt mit.

Gut zwei Jahre nach der Eröffnung zieht die Umweltbeauftragte der Stadt Bad Kreuznach, Bärbel Germann, eine positive Bilanz des Projekts Fahrradparkhaus. Nach einem verhaltenen Start in der Hochzeit von Corona Ende 2020 war die Auslastung des Radparkhauses demnach im Jahr 2022 doppelt so hoch wie in 2021. Sie habe in den Sommermonaten die angepeilte Auslastung von 33 Prozent erreicht. „Es gab Tage, an denen über 75 der insgesamt 230 Stellplätze belegt waren. Die Tendenz ist steigend“, so Bärbel Germann.

Das wirke auf die Einnahmen aus. 48.000 Euro Einnahmen in 2021 standen einer Mitteilung der Stadt zufolge 31.600 Euro Kosten gegenüber. Germann ist sich sicher: „Mit der Einführung des Deutschland-Tickets sind weiterhin positive Synergieeffekte auch für die Auslastung unseres Fahrradparkhauses zu erwarten.“ Die Öffentlichkeitsarbeit für das Fahrradparkhaus ist in Form von Plakaten, beispielsweise an Bushaltestellen, intensiviert worden. Sie soll sowohl Pendler als auch Touristen und Kurgäste erreichen.

Experten aus ganz Deutschland kommen

Germann verweist zudem auf das Sonderprogramm des Bundes „Stadt und Land“, das rund 600 Millionen Euro Fördergelder für moderne Fahrradparkhäuser am Bahnhof und für die Attraktivitätssteigerung von Radwegen bereitstellt. Das Bad Kreuznacher Fahrradparkhaus war aus dem Bundesprogramm „Klimaschutz im Radverkehr“ als dessen größtes Projekt gefördert worden. 1,66 Millionen Euro flossen als Zuschuss - 90 Prozent der reinen Baukosten. Von der Bewerbung für das Bundesförderprogramm bis zur Eröffnung des Parkhauses dauerte es vier Jahre: von August 2016 bis Dezember 2020.

Wegen dieser bundesweiten Vorbildfunktion sind Experten aus ganz Deutschland für den 23. Mai zu einer Informationsveranstaltung mit dem Titel „Im Eiltempo zum Fahrradparkhaus“ nach Bad Kreuznach eingeladen. Veranstalter sind die zur Deutschen Bahn Service AG gehörende Informationsstelle Fahrradparken am Bahnhof, die Stadt Bad Kreuznach und der örtliche Mobile Infopunkt am Bahnhof Bad Kreuznach (MIP). Förderer ist das Bundesministerium für Digitales und Verkehr.

Das Fahrradparkhaus am Bad Kreuznacher Bahnhof ist rund um die Uhr geöffnet. Es bietet 230 Einstellplätze, teils in Form gesicherter Boxen, und ist mit Videoüberwachung ausgestattet. Der Zugang erfolgt über ein Drehkreuz. Das Parkticket kostet nach Angaben der Stadt für einen Einstellplätzen 50 Cent pro Tag, eine Box kostet einen Euro am Tag. Monats- und Jahreskarten werden ebenfalls angeboten. Ein angegliedertes Fachgeschäft verleiht konventionelle Cityräder, Fahrräder mit Unterstützung durch Elektroantrieb und E-Lastenräder. Auch Reparaturen werden dort angeboten.

www.bad-kreuznach-mobil.de