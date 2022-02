[Aktualisiert: 17.50 Uhr] In einem Einkaufscenter mit Ladenstraße im Mannheimer Stadtteil Vogelstang hat es am Freitagmittag in einem Imbiss gebrannt. Laut Feuerwehr und Polizei breiteten sich die Flammen über einen Versorgungsschacht bis ins zweite Obergeschoss des Gebäudes aus. Das Center sei deshalb geräumt worden, ebenso die darüber liegenden Wohnungen und Arztpraxen. Das Feuer selbst sei schnell unter Kontrolle gewesen und war bald gelöscht. Zwei Menschen erlitten Rauchgasvergiftungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Neben dem Brandgebäude selbst wurden auch die Räumlichkeiten von drei Betrieben in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden wird auf mindestens eine halbe Million Euro geschätzt. Während der Löscharbeiten gab es Verkehrssperrungen rund um den Einsatzort, wovon auch der Öffentliche Personennahverkehr betroffen war. Zur Ermittlung der Brandursache ist der Brandort beschlagnahmt worden. Die Brandermittler und Kriminaltechniker haben inzwischen ihre Arbeit aufgenommen.