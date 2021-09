Die Stadt Mannheim hat am Montag per Allgemeinverfügung erneut ein zeitlich begrenztes Verbot zum Verkauf, Konsum, zum Mitführen von Alkohol sowie ein Lautsprecherverbot an Wochenenden für den Stadtteil Jungbusch erlassen. Demnach darf ab Freitag, 17. September, freitags und samstags zwischen 23 und 6 Uhr keinerlei Alkohol mehr im Straßenverkauf angeboten werden. Der Konsum von Alkohol in der Öffentlichkeit ist freitags und samstags von 24 bis 6 Uhr untersagt. Ausgenommen hiervon ist der Ausschank von alkoholischen Getränken im konzessionierten Bereich, einschließlich der genehmigten Außengastronomie. Der Konsum der Getränke ist dann jedoch nur an Ort und Stelle erlaubt. Des Weiteren ist freitags und samstags jeweils von 22 bis 6 Uhr der Betrieb von tragbaren Lautsprechern untersagt. Die Allgemeinverfügung ist zunächst bis 17. Oktober befristet.