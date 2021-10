Auf der Feudenheimer Straße in Mannheim hat es am späten Freitagnachmittag einen Unfall gegeben, bei dem sich ein Auto überschlagen hat. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 54 Jahre alter Autofahrer gegen 17.12 Uhr bei der Fahrt stadtauswärts von der rechten auf die linke Spur wechseln wollen, dabei aber ein etwas versetzt dort fahrendes Auto übersehen. Die beiden Autos waren zusammengeprallt, der 54-Jährige war mit seinem Fahrzeug nach links von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt und hatte sich überschlagen. Das Auto war schließlich auf der Seite liegen geblieben. Dem Anschein nach, so die Polizei, wurde der Fahrer nur leicht verletzt. Der Fahrer des anderen Wagens, ein 37-Jähriger, habe sich nicht verletzt. Durch die Bergungsarbeiten nach dem Unfall wurde der Verkehr auf der Straße und auf den Straßenbahnschienen behindert; gegen 19.10 Uhr wurde die Straße wieder freigegeben. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 10.000 Euro.