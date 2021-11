Wegen dringend notwendiger Ausbesserungsarbeiten von Rissen auf der Betonfahrbahn im Baustellenbereich kurz vor der Anschlussstelle Mannheim/Schwetzingen muss die A 6 am Kreuz Mannheim in Fahrtrichtung Heilbronn in der Nacht von Dienstag, 23. November, voraussichtlich 19 Uhr, bis einschließlich Mittwoch, 24. November, voraussichtlich 6 Uhr, voll gesperrt werden. Das hat die Autobahn GmbH am Montag mitgeteilt. Während der Vollsperrung wird der Verkehr am Kreuz Mannheim vorbei zunächst weiter über die A 656 in Fahrtrichtung Heidelberg bis zum Kreuz Heidelberg geleitet. Dort erfolgt die Ausleitung auf die A 5 in Fahrtrichtung Karlsruhe bis zum Autobahnkreuz Walldorf.

Vergrößerung der Schäden verhindern

Der durch die Risse beschädigte Streckenabschnitt erstreckt sich über 300 Meter bis zur kurz vor der Ausfahrt Mannheim/Schwetzingen. Im Zuge der Arbeiten werden die beschädigten Betonflächen abgefräst und mit einer neuen Deckschicht überzogen. Aus Gründen der Verkehrssicherheit müssen die vorhandenen Risse schnellstmöglich ausgebessert werden, um eine Vergrößerung der Schäden durch den angekündigten Witterungsumschwung, der mit Niederschlag beziehungsweise Frost- und Tauwechsel einhergeht, vorzubeugen.