Zwei Männer im Alter von 31 und 43 Jahren sind am Montagvormittag bei einem Arbeitsunfall im Mannheimer Rheinauhafen lebensgefährlich verletzt worden. Während der eine laut Polizei mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen wurde, wurde der andere nach seiner Reanimation mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die beiden Dachdecker auf dem Dach einer Firmenhalle zu tun hatten. Dabei sollen sie durch das Dach hindurchgebrochen und acht Meter in die Tiefe gestürzt sein. Die Kripo ermittelt.