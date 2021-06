Ein sechsjähriges Kind ist am Donnerstagnachmittag am Vogelstangsee in Mannheim-Wallstatt nur knapp vor dem Ertrinken gerettet worden. Laut Polizei hatten zwei aufmerksame Zeugen das Mädchen gegen 16.30 Uhr leblos und mit dem Gesicht im Wasser am Ufer des Sees treiben sehen und sofort reagiert sofort. Sie zogen das Kind an Land und begannen mit der Wiederbelebung. Zu diesem Zeitpunkt atmete die Sechsjährige nicht mehr und hatte auch keinen Puls. Rund zwei Minuten später fing das Kind wieder selbstständig an zu atmen und war bald auch wieder ansprechbar. Die Rettungskräfte, die kurze Zeit später am Unfallort eintrafen, übernahmen die weitere medizinische Versorgung und brachten das Mädchen zur weiteren Überprüfung in die Kinderklinik.