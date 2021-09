[aktualisiert 12.40 Uhr] Vor einer Gaststätte in Mannheim sind in der Nacht zu Samstag sechs Menschen durch Schüsse verletzt worden. Die Verletzten wurden in umliegende Kliniken gebracht, jedoch bestehe nach derzeitigem Ermittlungsstand bei keinem von ihnen Lebensgefahr, teilte die Polizei mit. Die Schüsse seien nach einem Streit zwischen mehreren Personen kurz vor Mitternacht im Stadtteil Waldhof gefallen. Bei der Verletzten handle es sich um Männer mit deutscher Staatsbürgerschaft im Alter von 35 bis 45 Jahren. Die Fahndung nach einem vom Tatort geflüchteten dunklen Fahrzeug sei bislang erfolglos geblieben. Eine 20-köpfige Ermittlungsgruppe soll sich um die Aufklärung des Falles kümmern. Ergebnisse seien nicht vor Montagnachmittag zu erwarten.

Nach RHEINPFALZ-Informationen soll es sich bei den angeschlossenen Personen um Mitglieder des Mannheimer Motorradclubs "Germanen" handeln. Als die Gruppe das Lokal verließ, soll mindestens eine unbekannte Person das Feuer auf die Männer eröffnet haben. Ein Ohrenzeuge will insgesamt mehr als 10 Schüsse gehört haben. Ob es bei der Tat einen Bezug zur Rockerszene gebe, werde geprüft, hieß es in einer Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat, dem oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/174-4444 in Verbindung zu setzen.