Am Freitag hat ver.di Rhein-Neckar erneut zum Streik bei der Deutschen Post Niederlassung Mannheim aufgerufen. Diesem Aufruf sind nach Angaben der Gewerkschaft über 400 Beschäftigte gefolgt und haben ihre Arbeit niedergelegt. Zudem hätten sich 350 Streikende am Vormittag an einer Streikdemonstration beteiligt. Die Route verlief größtenteils durch die Mannheimer Innenstadt. „Wir werten den Streik als vollen Erfolg“, teilte ver.di Gewerkschaftssekretär Imre Uysal mit. Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Post fordert ver.di 15 Prozent mehr Entgelt für alle Tarifbeschäftigten und 200 Euro mehr für alle Azubis. In den ersten beiden Verhandlungsrunden gab es kein Angebot seitens des Arbeitgebers. Die nächsten Verhandlungen sind auf den 8. und 9 Februar angesetzt.