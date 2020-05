Bei einem dreistündigen Polizeieinsatz in Mannheim sind am frühen Samstagabend zwei Polizisten verletzt und drei Jugendliche festgenommen worden. Außerdem sucht die Polizei nach der unkürzten Fassung eines Videos, das in den sozialen Netzwerken kursiert.

Den Polizeiangaben zufolge hatten sich am Abend an den Quadraten P7/O7, rund 250 Personen um den sogenannten „Plankenkopf“ herum versammelt, darunter Darunter auch 30 bis 50 Jugendliche. Als die Beamten die Jugendlichen aufforderten, die Abstandsregeln und das Kontaktverbot einzuhalten, seien aus der Gruppe heraus erste Böller auf die Polizei geworfen worden. Zwei Beamten seien dabei leicht verletzt worden, sie konnten aber ihren Dienst laut Polizeiangaben bis zum Ende fortsetzen. Drei Tatverdächtige im Alter von 13, 16 und 17 Jahren wurden vorläufig festgenommen.

Schüsse aus Schreckschusspistole

Als sich Kleingruppen aus der Versammlung lösten und auf den Weg durch die Innenstadt machten, wurden weitere Steifen in die Innenstadt geschickt. In der Fressgasse, kurz vor der Breiten Straße, wurden laut Polizei mehrere Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgegeben. Munitionshülsen wurden dort später vor einem Juweliergeschäft gefunden und sichergestellt.

Video in ungekürzter Fassung gesucht

Die Polizei sucht im Zusammenhang mit dem Polizeieinsatz vom Samstagabend nach der ungekürzten Fassung eines Videos, das gekürzt in den sozialen Medien kursiert. Die Videosequenz zeige, wie ein Beamter einen Jugendlichen überwältigt und am Boden festhält. „Um den Hergang genau bewerten zu können“, sucht die Polizei nach Personen, die im Besitz des ungekürzten Videos sind. Sie werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Mannheim in Verbindung zu setzen (0621/174-0) oder das Video per E-Mail an mannheim.pp@polizei.bwl.de zu senden.

30 Streifenwagen im Einsatz

Allen an den Ansammlungen beteiligten Personen wurden Platzverweise erteilt, denen sie zum Teil nach einigem Zögern schließlich befolgten. Der Polizeieinsatz war nach rund drei Stunden beendet. Gegen 21.30 Uhr hatte sich die Situation in der Innenstadt normalisiert. Insgesamt waren über 30 Streifenwagenbesatzungen im Einsatz. Neben Besatzungen aller Mannheimer Polizeireviere, waren auch Beamte umliegender Reviere, Beamte der Wasserschutzpolizei und der Bereitschaftspolizei sowie städtische Mitarbeiter des Ordnungsdienstes in den Einsatz integriert.

Bereits am Freitagabend hatten sich es an derselben Stelle am Plankenkopf rund 150 Jugendliche versammelt, die ebenfalls einen größeren Polizeieinsatz auslösten. Dabei wurden laut Polizei zwei Polizeibeamte und zwei städtische Mitarbeiter leicht verletzt. Drei Jugendliche wurden vorläufig festgenommen.