Die Poser-Szene meldet sich zurück: Mit sieben Streifenwagenbesatzungen löste die Polizei am Dienstagabend gegen 20 Uhr ein Treffen mehrerer Personen in einem Parkhaus in der Schwetzingerstadt in Mannheim auf. Zuvor hatte eine Mitarbeiterin der Parkhausbetriebe die Behörde darüber informiert, dass mehrere aufgemotzte Autos lärmend ins Parkhaus gefahren seien. Im unteren Parkdeck sei zudem eine Party im Gang, meldete sie. Bei der Kontrolle der vorwiegend aus Mannheim stammenden Männer im Alter von 18 bis 30 Jahren stellte sich laut Polizei heraus, dass der Anlass des Treffens ein nicht genehmigter Videodreh eines regionalen Rappers gewesen sei. Der polizeiliche Einsatz soll offenbar ebenfalls in das Video integriert werden. Auf 29 Personen warten nun unter anderem Bußgeldverfahren wegen des Verstoßes gegen die aktuelle Corona-Verordnung.