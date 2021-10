Auf dem Alten Meßplatz in Mannheim soll in den nächsten Jahren das Forum Deutsche Sprache entstehen. Mit der Prämierung von drei Entwürfen ist nun der Architekturwettbewerb zu Ende gegangen. Das Forum wird zugleich Museum, Begegnungsort und Forschungsstätte sein und soll die deutsche Sprache in all ihren Facetten erlebbar und verständlich machen. Bauherrin des Hauses ist die Klaus Tschira Stiftung, die dem in Mannheim ansässigen Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) das Gebäude inklusive der ersten Dauerausstellung schenken wird. Das hat das IDS jetzt mitgeteilt.

Für das neue Gebäude hatte die Stiftung einen Architekturwettbewerb durchgeführt. Aus den eingereichten Entwürfen von ursprünglich 17 beteiligten Architekturbüros hat die elfköpfige Jury drei Siegerentwürfe gewählt. Zum Sieger des Wettbewerbs wurde das Architekturbüro Henn aus Berlin gekürt. Auf den weiteren Plätzen landeten die Entwürfe des Büros Jöllenbeck & Wolf aus Walldorf sowie von LRO aus Stuttgart.

Tschira-Stiftung hat letztes Wort

Die Bevölkerung ist von Montag, 18. Oktober, bis Freitag, 22. Oktober, eingeladen, alle Wettbewerbsergebnisse in einer Ausstellung zu besichtigen. Die Baupläne und Modelle werden an diesen Tagen im Vortragssaal des Leibniz-Instituts für Deutsche Sprache, R5, 6-13, präsentiert. Aufgrund der geltenden Corona-Regeln am Institut ist eine Terminvereinbarung für die Öffnungszeiten zwischen 9 und 17 Uhr erforderlich (per E-Mail: forumdeutschesprache@ids-mannheim.de oder unter Telefon 0621 1581-406). Beim Einlass ins Institut gilt die 3G-Regel.

Bevor die Entscheidung fällt, welcher der drei Entwürfe tatsächlich umgesetzt werden kann, wird die Klaus Tschira Stiftung diese eingehend auf Umsetzbarkeit und Wirtschaftlichkeit prüfen. Zuvor müssen auch noch gestalterische, wirtschaftliche, funktionale, technische und ökologische Aspekte gewichtet werden. Die Stadt Mannheim stellt für das Projekt das Grundstück auf der südlichen Platzhälfte in unentgeltlicher Erbpacht zur Verfügung. Basierend auf dem Wettbewerbsergebnis wird sie zudem einen Gestaltungswettbewerb für sie südliche Platzhälfte durchführen und den Platz nach Fertigstellung des Forums neu gestalten. Die Initiativen Einraumhaus und Alter ziehen dafür an die östliche Seite des Alten Meßplatzes.