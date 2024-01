Die Kampagne geht in ihre heiße Phase. Mannheim rüstet sich für die finalen Tage und lädt vom 8. bis 12. Februar in die Innenstadt ein.

In den Tagen vor Aschermittwoch, wenn schon wieder alles vorbei ist, herrscht Partystimmung vom Wasserturm über die Planken bis hin zum Paradeplatz. „Das ist das erste Lebenszeichen nach Weihnachten“, sagt Christine Igel vom Veranstalter Event und Promotion Mannheim.

Knapp 60 Teilnehmer wollen den Narren Abwechslung an Ständen und Fahrgeschäften bieten. Karussells, Pfeil- und Ballwerfen sowie Süßigkeitenwagen fehlen dabei genauso wenig wie Ausschankstände und Imbissbetriebe. „Es werden auch wieder alle bekannten und beliebten Bühnen stehen, und die lokale Gastronomie ist ebenfalls eingebunden“, führt Igel weiter aus und spricht damit nicht nur die Feuerio-Bühne des Mannheimer Traditionsvereins an.

Zusätzliche Bühnen am Dienstag

Rund um den Wasserturm stehen die größeren Fahrgeschäfte. Im Riesenrad kann man Mannheim mal von einem ganz anderen Blickwinkel erleben. Auf den Planken und rund um den Paradeplatz befinden sich hauptsächlich die Essens- und Getränkestände, die von der Weiberfasnacht am Donnerstag bis zum Ende der Straßenfastnacht am darauffolgenden Dienstag Bratwurst, Crêpes und mehr bereithalten.

„Höhepunkt ist mit Sicherheit der Fasnachtsdienstag“, sagt Christine Igel. An diesem Tag gibt es auf zusätzlichen Musikbühnen ein Unterhaltungsprogramm. Das Hauptgeschehen spielt sich auf den Planken, zwischen P6 und P7 und am Paradeplatz ab. Die Feuerio-Bühne befindet sich in P7, die Peter Schneider- Musikbühne in P6/P7, die Havana-Bühne in P6, die DJ-Dream-Bühne mit elektronische Musik in O4/O5 und die Kübler & Schüßler Gastro-Bühne am Paradeplatz.

Der große Fasnachtsumzug, der lange auf der Kippe gestanden hat, schlängelt sich dieses Jahr durch Ludwigshafen, in Mannheim gibt es am Samstag, 10. Februar, einen kleinen Umzug mit Gefolge. Dieser startet um 11 Uhr direkt nach der traditionellen „Närrischen Bootsfahrt“ der Karneval-Kommission Mannheim an der Kurpfalzbrücke und endet am Wasserturm. In der Höhe des Münzplatzes begrüßt das Stadtprinzenpaar die Gäste.