Großveranstaltungen haben in Deutschland weiterhin schlechte Chancen. Das Schlossfest in Mannheim ist nun zum zweiten Mal in Folge abgesagt worden. Nun ruhen die Hoffnungen des Universitätsrektors auf dem 10. September 2022.

Das für den 11. September geplante Schlossfest der Universität Mannheim entfällt. Es ist das zweite in Folge, das wegen der Corona-Beschränkungen ins Wasser fällt. Vielleicht kann es am 10. September 2022 nachgeholt werden. Dieser Termin wird in einer Mitteilung der Universität genannt.

Zur Begründung heißt es: „Auch wenn die Impfkampagne in Deutschland an Fahrt aufnimmt, ist es unwahrscheinlich, dass Großveranstaltungen im September wieder möglich sein werden. Mit durchschnittlich 15.000 Besuchern fällt das Schlossfest allerdings in diese Kategorie.“ Zusätzlich würden es einige Baustellen im Schloss erschweren, Hygieneauflagen zu erfüllen. „Eine Beschränkung der Besucherzahlen wiederum ist aus wirtschaftlicher Sicht für die Universität nicht leistbar“, sagt Unirektor Thomas Puhl. Auch die Kulturschaffenden, die entscheidend zum Programm beitrügen, benötigten Planungssicherheit, ergänzt Betty Kübe als Hauptorganisatorin des Fests. Man habe sich daher schweren Herzens zur Absage entschlossen.

Die Absage des Schlossfestes 2021 geht mit der Hoffnung einher, die 17. Ausgabe des Kultur- und Wissenschaftsevents im Herbst 2022 zu stemmen. „Wir sind zuversichtlich, dass wir am 10. September 2022 unsere Türen wieder öffnen und gemeinsam mit den Mannheimerinnen und Mannheimern beim Schlossfest feiern können“, meint Puhl.