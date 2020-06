Nach Filmen, Popkonzerten und DJ-Sets ist nun auch das Mannheimer Nationaltheater beim Carstival und damit im Autokino angekommen. Aus der Corona-Pause erwacht ist es mit dem Klassiker unter den Klassikern: Goethes „Faust“, den Regisseur Eddie Irle auf dem Maimarktgelände am Freitagabend vor knapp 200 Fahrzeugen als eine Art Live-Hörspiel-Konzert inszenierte. Mit vertauschten Geschlechterrollen und bisweilen so, als performten auf der Bühne unter der Leinwand die Rapper von Deichkind. Aufblitzende Lichthupen und ein akustisches Hupkonzert belegten am Ende, dass es den Besuchern gefallen hat.

