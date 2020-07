Verkehrslärm ist in Mannheim ein großes Thema, vor allem nachts. Viele Anwohner in der Innenstadt leiden. Die Stadt will nun auf mehreren wichtigen Achsen das erlaubte Tempo von 50 auf 30 reduzieren.

Auf verschiedenen wichtigen Durchgangsstraßen in der Mannheimer Innenstadt wird es zukünftig Tempolimits geben, um die Anwohner vor Lärm zu schützen. In der Augustaanlage und dem Luisenring werden nachts zwischen 22 und 6 Uhr künftig nur noch 30 Stundenkilometer erlaubt sein. Genauer gesagt geht es um die Abschnitte zwischen Carl-Reiß-Platz und Friedrichsplatz sowie zwischen Kurt-Schumacher-Brücke und MVV-Hochhaus. In der Dalberg- und Seilerstraße (B44) durch den Jungbusch soll in Zukunft auch tagsüber eine Höchstgeschwindigkeit von Tempo 30 statt 50 gelten. In einer Ausschusssitzung des Gemeinderats wurde das beschlossen.

Die Temporeduzierungen auf diesen Streckenabschnitten gehören zu einer Reihe von Maßnahmen, die der Gemeinderat 2016 in einem Lärmaktionsplan beschlossen hat. Es sollen 18 weitere in der City und in verschiedenen Stadtteilen folgen. Wie die Stadtverwaltung erläutert, sollen die Richtlinien des Lärmschutzaktionsplans als Grundlage dienen. Hier liegen Grenzwerte bei 70 Dezibel am Tag und 60 Dezibel in der Nacht. Der Lärmschutz sei notwendig, weil viele Anwohner leiden würden. So seien entlang des Luisenrings nachts insgesamt 837 Personen Lärm von mehr als 60 Dezibel und 271 von ihnen sogar mehr als 65 Dezibel ausgesetzt.

Weitere Verschärfung abgelehnt

Der Abschnitt Dalberg-, Seiler- und Schanzenstraße sei einer der am stärksten belasteten Bereiche in der Stadt, heißt es. Mit dem Tempolimit auf 30 werde tagsüber die Anzahl der von Lärm oberhalb 75 Dezibel belasteten Bewohner von 252 auf acht reduziert. In der Nacht sei niemand mehr von Lärm betroffen, der lauter ist als 65 Dezibel. Ein Antrag der Grünen, in der Dalbergstraße nachts ein Tempolimit von 20 zu verankern und ein Blitzgerät zu installieren, fand keine Mehrheit.