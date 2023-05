Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wegen gemeinschaftlichen schweren Raubes hat das Landgericht Mannheim am Mittwoch einen 22-Jährigen zu einer Haftstrafe von sieben Jahren und neun Monaten verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann gemeinsam mit einem 45-jährigen Komplizen im vergangenen Juli die Filiale der Western Union Bank in den Mannheimer Quadraten ausgeraubt hatte.

Vor gut einem Jahr, im Februar, war der junge Mann nach Deutschland gekommen, hatte sich hier eine bessere berufliche Zukunft erhofft. Mehr als Gelegenheitsjobs auf einer Baustelle, für die er weder