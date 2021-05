Die Zahl der positiven Coronatests steigt in Mannheim weiter an. In den Laboren bilden sich Staus, Menschen müssen länger auf ihr Ergebnis warten. Aus den Krankenhäusern kommen aber auch gute Nachrichten.

Die Corona-Situation in Mannheim bleibt nach Einschätzung der Behörden weiter angespannt. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 ist auf 17 gestiegen. Die tägliche Zahl der positiven Tests bewegte sich zuletzt meist im hohen zweistelligen Bereich. Die 150 verfügbaren Intensivbetten in den Mannheimer Kliniken seien derzeit nur mit 20 Covid-19-Patienten belegt, teilte Peter Schäfer, Leiter des Mannheimer Gesundheitsamts, dem Gemeinderat mit.

Bei der Sitzung des Gremiums am Dienstagnachmittag nahm Corona einen großen Raum ein. Derzeit gibt es in Mannheim fast 1000 akute Fälle. Neben 20 Intensivpatienten sind 26 weitere Erkrankte in Kliniken isoliert in Behandlung. Eine nochmalige Steigerung habe es bei den Corona-Tests mit über 5100 in der vergangenen Woche gegeben, darunter in Kitas, Schulen und Pflegeheimen. „Die Labore kommen hier an die Kapazitätsgrenzen“, berichtete Schäfer. Auf die Ergebnisse müsse länger gewartet werden, die Quote der positiven Tests mit Infektionen liege derzeit bei fünf Prozent.

Bundeswehr im Einsatz

Wie Schäfer informierte, können die Mitarbeiter des Gesundheitsamts in 60 bis 75 Prozent der Fälle noch die Kontaktpersonen nachverfolgen. Die Mehrzahl der Infektionen entstehe durch den direkten Kontakt mit bereits bekannten positiv Gemeldeten. „Es gibt keine wenigen großen, sondern viele kleine Cluster“, meinte Schäfer. Darunter seien Betriebe, Familien und Vereine. In 40 Prozent der Fälle sei trotz Kontakt-Nachverfolgung die Infektionsquelle nicht definierbar, räumte der Mediziner ein. Es werde jedem Fall nachgegangen, die Personalstärke dazu sei dank großer Unterstützung durch Verwaltungsmitarbeiter und Soldaten der Bundeswehr vorhanden.

Inzwischen seien in Mannheim neben den standardmäßigen PCR-Tests auch Antigen-Schnelltests im Einsatz. Ein positiver Schnelltest erfordere aber die nochmalige Kontrolle durch einen PCR-Test. Auf die Frage der Einhaltung der Maskenpflicht in Bus und Bahn sagte ÖPNV- und Ordnungsdezernent Christian Specht (CDU), dass neben Kontrolleuren der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft und des Kommunalen Ordnungsdiensts nun auch Kommunikationsstreifen der Polizei in der City unterwegs seien. Die Kontrolleure könnten jedoch nicht überall sein. Nötig sei die Akzeptanz der Masken bei allen ÖPNV-Nutzern. „Wir fahren schon die großen Fahrzeuge, trotz einer Auslastung von nur 68 Prozent“, meinte Specht.

Botschaft des OB: Bleib’ zu Hause

Warum die Stadt die Parks geschlossen habe, obwohl das Spazierengehen an frischer Luft so wichtig sei, wollten etliche Stadträte wissen. Die Antwort von Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD): „Wir wollen die Anlässe für die Menschen herunterfahren, sich zu begegnen.“ Die Botschaft laute: „Bleib’ zu Hause.“ Die Strategie des gegenwärtigen Lockdowns von Bund und Land ziele angesichts vieler diffuser Infektionen ohne erkennbare Quelle darauf ab, die Zahl der Begegnungen der Menschen zu reduzieren.

Wie Kurz betonte, wäre für ihn ein kürzerer, aber noch umfassenderer Lockdown der bessere Weg gewesen. Oberstes Ziel von Bund und Ländern sei aber gewesen, Schließungen bei Schulen und Kinderbetreuung unbedingt zu vermeiden. Quasi als Ausgleich müssten dafür andere Sektoren einen Beitrag leisten. „Ein Blick über unsere Grenzen genügt, um zu sehen, dass der Lockdown eine nachvollziehbare Entscheidung ist“, so Kurz. Der Erfolg der Einschränkungen hänge davon ab, dass die ganze Bevölkerung mitmache.