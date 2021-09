[Aktualisiert: 15.55 Uhr] In Folge eines Fehlers im Rangierbetrieb ist am Dienstagabend im Mannheimer Rangierbahnhof ein mit dem brennbaren und giftigen Flüssiggas Methylchlorid gefüllter Kesselwagen entgleist. Laut Bundespolizei Karlsruhe ist dabei kein Gefahrgut ausgetreten. Im Laufe des Mittwochs sollen die 65 Tonnen Methylchlorid durch Kräfte der Mannheimer Berufsfeuerwehr sowie der Werksfeuerwehr der BASF umgepumpt werden. Anschließend soll der Kesselwagen mit Hilfe von Schienenkränen der Deutschen Bahn aufgerichtet werden. Wann genau die Arbeiten abgeschlossen sind, ist derzeit offen. Weiter teilt die Bundespolizei mit, dass sie gegen einen 49-Jährigen wegen Gefährdung des Bahnverkehrs ermittelt. Näheres dazu teilte die Inspektion in Karlsruhe nicht mit.