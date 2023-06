Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

So mancher Politiker tut sich schon schwer damit zu erfassen, was ganz normale Erwachsene so bewegt. Wie ist das dann erst mit Kindern und Jugendlichen? Ein Veranstaltungsformat der Stadt Mannheim soll dabei helfen.

Was „Freiraum“ für sie bedeutet, haben 87 Jugendliche ab 13 Jahren beim Mannheimer Jugendgipfel diskutiert. Dies ist eins von mehreren Formaten, die das Kinder- und Jugendbüro jungen Mannheimern