Am Sonntag ist der November halb vorbei – und damit die Hälfte der bislang avisierten Dauer des Teillockdowns. In Mannheim ist die Zahl der täglichen Neuinfektionen mit dem Coronavirus – aller bisheriger Anstrengungen zum Trotz – weiterhin auf konstant hohem Niveau. Und es wird damit gerechnet, dass die Anzahl der Neuinfektionen in den kommenden Tagen noch steigen wird.

Wir sind mitten auf der Strecke“, sagte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) am Freitagmittag bei einer Pressekonferenz zur aktuellen Corona-Lage in Mannheim. Dennoch habe man sich entschlossen,