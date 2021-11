Bauschutt und Sperrmüll auf mehrere Quadratmeter verteilt, diverse Altreifen in Gebüschen und ein Tiefkühlschrank auf dem Gehweg, der mit seiem verschimmelten Inhalt mittlerweile Ratten anzog: Darauf sind Beamte des Polizeipostens Mannheim-Seckenheim am Donnerstagmorgen in der Hochstättstraße aufmerksam geworden. Wer den Unrat am dortigen Wendehammer illegal entsorgt hat, ist laut Polizei bislang nicht bekannt. Eine fachgerechte Entsorgung wurde bereits veranlasst, die Ermittlungen dauern an.