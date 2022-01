Weil der Inzidenzwert von 500 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in Mannheim seit zwei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten worden ist, greifen laut Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg ab dem morgigen Samstag, 15. Januar 2022, nächtliche Ausgangsbeschränkungen für nicht-immunisierte Personen. Das hat Gesundheitsamt der Stadt Mannheim am Freitag mitgeteilt. Demnach lag der Inzidenzwert am Donnerstag bei 576,3, am Freitag bei 616,7.