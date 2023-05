Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Kaum noch Neuinfektionen mit dem Coronavirus gebe es derzeit in Mannheim. Über den aktuellen Stand hat die Mannheimer Stadtspitze am Dienstag im Gemeinderat berichtet. Dort wurde auch in Aussicht gestellt, dass ab Juli wieder alle Kinder in Grundschulen und Kindergärten betreut werden können – allerdings zeitlich eingeschränkt.

14 Menschen seien derzeit noch am Coronavirus erkrankt, davon zwei auf der Intensivstation einer Klinik und zwei in der Isolierstation, wie der Mediziner Peter Schäfer, Leiter des Gesundheitsamts,