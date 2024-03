Ein bislang unbekannter Autofahrer hat laut Polizei am Mittwoch zwischen 7.50 und 9 Uhr im Bereich der Maxdorfer Straße (Ruchheim) die Vorfahrt einer 27-jährigen Autofahrerin missachtet. Es kam zum Zusammenstoß. Am Wagen der Frau entstand ein Sachschaden von 3000 Euro. Der Verursacher türmte. Er wird wie folgt beschrieben: etwa 50 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, dunkle, lockige Haare, Aknenarben im Gesicht.

Auch in Süd gab es eine Unfallflucht. Dort wurde am Mittwoch der VW einer 42-Jährigen beschädigt, der in der Scharnhorststraße geparkt war. Ein Unbekannter kollidierte vermutlich beim Ausparken mit seinem Wagen mit dem Heck des VW: Schaden: 1500 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 9631-2773.