Gleich zwei Meistertitel feiern die Volleyballer der VBC Ludwigshafen in dieser Saison. Einen bei den Damen, einen bei den Herren. Und es tut sich noch mehr im Verein.

Die Damen II des VBC stehen im Endklassement drei Punkte vor dem SC Mutterstadt und werden in der kommenden Runde in der Pfalzliga auf Punktejagd gehen. Eine überragende Saison spielten auch die Herren I, die ebenfalls den Titel in der Bezirksklasse feierten. In der Verbandsliga machten die Damen I erst am letzten Spieltag den Klassenverbleib perfekt. „Sie haben sich von Platz neun, einem direkten Abstiegsplatz, noch auf Platz sieben hochgekämpft“, freut sich die VBC-Vorsitzende und Trainerin Svenja Taschinski über diesen Erfolg.

Nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ entwickelt sich der VBC Ludwigshafen rasant. Derzeit schickt der Verein sechs Damen- und drei Herrenteams ins Rennen, hat zudem eine Ballschule. „Aktuell überlegen wir gerade, wie wir noch eine Damen VII aufmachen können“, sinniert Taschinski.