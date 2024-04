Zwei Männer haben am Montag gegen 12.30 Uhr in der Hoheloogstraße (Mundenheim) auf einen Fußgänger eingeprügelt. Laut einer Autofahrerin hielten zwei Fahrzeuge auf der Straße vor ihr an und es stiegen zwei Männer aus. Diese schlugen mit einem Schlagstock und Fäusten auf einen dritten Mann ein, welcher zu Fuß unterwegs war, teilt die Polizei mit. Während die Zeugin die Polizei verständigte, stiegen die beiden Täter in zwei Fahrzeuge und fuhren davon. Der unbekannte Geschädigten war ebenfalls weg. Eine sofortige Fahndung nach den Fahrzeugen verlief ergebnislos. Es soll sich um einen grauen Mazda mit bulgarischem Kennzeichen und einen grauen Hyundai mit Essener Kennzeichen gehandelt haben. Einen der Täter beschrieb die Zeugin als zirka 30 bis 40 Jahre alt, kräftig und mit kurzem Haar. Den zweiten Täter konnte sie nicht beschreiben. Hinweise: Telefon 0621 963-2773, E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de.