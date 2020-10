Bei der Kontrolle eines Lebensmittelgeschäfts und eines Kiosks am vergangenen Dienstag in Ludwigshafen haben Beamte des Hauptzollamts Karlsruhe nach eigenen Angaben 75 Kilogramm unversteuerten Wasserpfeifentabak, 2000 Zigaretten und 309 Kilogramm Kaffee entdeckt.

Die Zöllner kontrollierten wie berichtet mehrere Objekte in der Innenstadt. Ziel sei die Bekämpfung von Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung gewesen, informierten die Ermittler am Montagmorgen. Die Beamten wurden fündig: In einem Lebensmittelgeschäft wurden unter der Ladentheke knapp 2000 unversteuerte Zigaretten und 44 Kilogramm Wasserpfeifentabak sichergestellt. „Durch die fehlenden Steuersiegel und Warnhinweise auf den Verpackungen war die Ware eindeutig als Schmuggelware zu erkennen“, so Stephanie Henig, Pressesprecherin des Hauptzollamts.

Als die Kontrollkräfte die Lagerräume des Geschäfts begutachteten, stießen sie auf mehr als 300 Kilogramm Kaffee, für welchen ebenfalls keine Versteuerungsnachweise vorgelegt werden konnten. Parallel wurden in einem Kiosk nochmals 31 Kilogramm Shisha-Tabak sichergestellt. Auch hier wurde die Steuer in Höhe von mindestens 22 Euro je Kilogramm nicht entrichtet.

Die Inhaber der Betriebe erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung. Die unversteuerten Waren wurden sichergestellt. Darüber hinaus wurde zeitgleich ein Friseurgeschäft kontrolliert. Die Verpflichtung zur Führung von Stundenaufzeichnungen wurden durch den Betreiber nicht eingehalten. Er muss mit einem Bußgeld rechnen.