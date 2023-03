Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es kommt wieder Bewegung in die Debatte, in welcher Form Ludwigshafen seinen am 16. Juni 2017 verstorbenen Ehrenbürger Helmut Kohl im Stadtbild würdigen sollte. Nach RHEINPFALZ-Informationen will die CDU in der nächsten Stadtratssitzung am 14. Juni vorschlagen, die neu geplante Stadtstraße Helmut-Kohl-Allee zu taufen. Entsprechende Überlegungen bestätige Peter Uebel als CDU-Fraktionschef im Stadtrat am Montag auf Anfrage.

„Wir führen darüber Gespräche mit anderen Fraktionen im Stadtrat, denn es geht uns um ein größtmögliches Einvernehmen in der Frage, wie wir Altbundeskanzler