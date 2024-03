Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In Rheinland-Pfalz soll mehr grüner Strom mithilfe der Windkraft erzeugt werden. Mögliche Standorte für Windkraftanlagen legt in der Metropolregion ein Regionalplan fest. Für Ludwigshafen sieht der Plan eine Fläche westlich des Maudacher Bruchs an der B9 vor.

Den Vorgaben des Bundes folgend, habe sich das Land Rheinland-Pfalz das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 etwa 2,2 Prozent seiner Landesfläche als mögliche Fläche für Windenergie