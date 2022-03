Nach zwei Jahren Corona-Pause findet am Sonntag wieder ein Sommertagszug in der Gartenstadt statt. Zahlreiche Vereine sowie die Kindergärten sind mit dabei, wenn der Winter in Gestalt eines Schneemanns verbrannt wird.

„Nach zwei zuglosen Jahren freuen wir uns darauf, endlich wieder ein Fest feiern zu dürfen und rechnen mit einer großen Resonanz“, sagt Josef Waldmann, Vorsitzender der Siedlergemeinschaft Niederfeld, die den Sommertagszug ausrichtet. Der Zug stellt sich ab 13.30 Uhr auf und startet am Sonntag um 14 Uhr am Gelände des Siedlerheims, Ecke Niederfeld- und Nachtigallstraße. Am Umzug durch die Straßen nehmen viele befreundete Vereine teil, zu den Fußgruppen kommt auch eine Pferdegruppe hinzu. Die Musikzüge Rot-Weiß Speyer und die Huddelschnuddler aus Ludwigshafen sorgen für Musik.

Ab 15 Uhr wird auf der Wiese zwischen Zipser- und Batschkastraße der Winter in Gestalt eines über drei Meter großen Schneemanns verbrannt. Zuvor findet traditionell das (Kinder-) Streitgespräch zwischen Sommer und Winter statt. Die Kitas Johanneskäfer und St. Hildegard tragen ihre Frühlingsspiele und -lieder vor. Bei der Niederfelder Bäckerei Seibold werden Sommertagsbrezeln gebacken und auch am Sonntag verkauft. Die Handballer der VSK Germania Niederfeld grillen auf dem Gelände der Siedlergemeinschaft. Seit 1969 richtet der Verein den Sommertagszug aus.