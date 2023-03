Werdende Eltern können sich am Mittwoch, 5. April, vorab im Kreißsaal des St. Marienkrankenhauses in der Gartenstadt umschauen. Ein Team aus der Geburtshilfe will durch die Räume führen.

„Wir begleiten in der Schwangerschaft, während der Geburt und in der Zeit danach“, betont die leitende Hebamme Isabell Hartmann. Im Perinatalzentrum höchster Versorgungsstufe arbeitet die Geburtshilfe mit der Früh- und Neugeborenenmedizin zusammen, Kreißsaal, Frühgeborenen-Intensivstation „Däumling“ und geburtshilfliche Station finden sich Tür an Tür. Im St. Marien werden jährlich und 1600 Babys geboren.

„Wir setzen uns dafür ein, dass Mütter ihr Kind natürlich und angeleitet durch eine kompetente Hebamme gebären können, Medizin und Technik treten in den Hintergrund. Auch im Falle einer Risikoschwangerschaft, drohender Frühgeburt oder Schwierigkeiten unter der Geburt sind sie bei uns in guten Händen“, ergänzt Thomas Reichel, Chefarzt der gynäkologischen und geburtshilflichen Klinik.

Künftig finden jeden ersten Mittwoch im Monat jeweils um 18.30 Uhr Kreißsaalführungen im St. Marienkrankenhaus statt. Treffpunkt ist im Foyer in der Salzburger Straße. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Noch bis 7. April gilt für Besucher FFP2-Maskenpflicht.

www.st-marienkrankenhaus.de/geburtshilfe/