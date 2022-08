Runder Geburts-Tag in der Geburtshilfliche des St. Marien- und St. Annastiftskrankenhauses: Von dort wird die 1000. Geburt in diesem Jahr gemeldet. Mutter und der in der Nacht auf Samstag geborene Junge sind wohlauf.

Der kleine Finn wog bei seiner Geburt stattliche 3340 Gramm und war 50 Zentimeter groß. Er ist das 1026. Baby, das im St. Marienkrankenhaus seinen ersten Schrei getan hat. Grund für die Abweichung der Zahlen: Dieses Jahr sind dort bereits 26 Zwillingspaare auf die Welt gekommen, 518 Jungs und 508 Mädchen.

Silvia Vorwerk freut sich sehr über ihren kleinen Sohn. Ihr erstes Kind hattes es am Freitagabend auf einmal sehr eilig. Nach leichten Krämpfen in der Nacht zuvor war der Tag zunächst ruhig verlaufen, schildert sie. „Aber um 19 Uhr, neun Tage vor dem errechneten Geburtstermin, ging es dann richtig los“, berichtet die 35-Jährige. Gegen 19.30 Uhr kam sie gemeinsam mit ihrem Mann im St. Marienkrankenhaus an, um 23.14 Uhr war Finn dann bereits der Dritte im Bunde. „Es ist ein unglaubliches Gefühl, das ich kaum in Worte fassen kann“, beschreibt sie ihre Gedanken.

Dritte Generation

Für das Geburtszentrum im St. Marienkrankenhaus habe sie sich ganz bewusst entschieden, berichtet sie. „Meine Mutter ist hier geboren und ich auch, da war klar, dass auch mein Kind hier auf die Welt kommt“, so die Ludwigshafenerin. „Hebammen, Schwestern und Mediziner sind ein gutes Team, alle freundlich und hilfsbereit. Sie haben sich sehr gut um uns gekümmert“, bedankt sie sich bei den Mitarbeitern.

Den aktuell geltenden Besuchsstopp im Krankenhaus bewertet Silvia Vorwerk besonders in der Geburtshilfe als positiv. „So hatten wir in den ersten Tagen Ruhe und Zeit, uns gut aneinander zu gewöhnen.“. Nach einer gründlichen Untersuchung von Finn durch den Oberarzt der Kinderklinik – ein Service den alle im St. Marienkrankenhaus geborenen Kinder bekommen – freuen sich Mutter und Sohn jetzt auf den nächsten Abschnitt.

Über 1500 Geburten im Jahr

Zwischen 1500 und 1600 Kinder werden im Jahr im Perinatalzentrum im St. Marienkrankenhaus im Jahr geboren. Viele kommen nach einer normal verlaufenden Schwangerschaft komplikationsfrei zur Welt. Für den Notfall stehen jedoch speziell ausgebildete Geburtsmediziner sowie Früh- und Neugeborenenmediziner auf Abruf bereit.